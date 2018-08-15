"Топливо для ада". Нурмагомедов и Махачев о современной музыке и культуре

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и боец MMA Ислам Махачев жестко прошлись по современной музыке и культуре. Оба спортсмена являются уроженцами Дагестана.

Нурмагомедов в Инстаграме опубликовал фрагмент концерта дуэта HammAli & Navai (азербайджанцы Александр Алиев и Наваи Бакиров. - Прим. "СЭ"), выступавшего в Махачкале 23 июня. Боец UFC прокомментировал запись так:

"Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники".

К дискуссии подключился Махачев, который написал:

"Топливо для ада".

Нурмагомедов 6 октября в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC229 проведет поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Хабиб против Конора. Все, что нужно знать о бое // Хабиб уничтожит Конора. Или нет? //

"Этот бой станет для него тюрьмой". Как Хабиб и Конор разогревали свой бой //

Титулы не имеют значения. Ради чего подерутся Нурмагомедов и Макгрегор