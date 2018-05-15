Тони Фергюсон: "Планирую вернуться, когда вернется с*** Хабиб"

Американский боец ММА Тони Фергюсон отметил, что надеется получить бой с Хабибом Нурмагомедовым. Бойцы должны были драться за титул в легком весе в апреле, но Фергюсон снялся из-за травым за шесть дней до поединка. Хабиб в итоге победил Эла Яквинту и завоевал пояс.

- Доктор сказал, что восстановление займет от трех до шести месяцев. Но нога заживает достаточно быстро, - приводит bjepnn.com слова Фергюсона. - Планирую вернуться, когда вернется с*** Хабиб. В ноябре я буду готов. UFC говорит, что я лишен титула, а Хабиб - единственный чемпион в легком весе. Но меня об этом никто не уведомил. Насколько я понимаю, я остаюсь настоящим чемпионом. Надеюсь, UFC сделает нам бой, иначе это будет удар в пах.