Тони Фергюсон - Нурмагомедову: "Завершай карьеру, фальшивка"

Боец UFC Тони Фергюсон в резкой форме ответил россиянину Хабибу Нурмагомедову, вызвавшему на бой Конора Макгрегора. Ранее поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался уже три раза. 7 октября американца ждет поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

"Не пытайся выглядеть значимым. У тебя был шанс, толстяк. Ты не можешь выступать на моем уровне. Я лучше. Завершай уже карьеру, фальшивка", - написал Фергюсон в своем Твиттере.

26 августа Макгрегор провел бой против Флойда Мейвезера по правилам бокса и уступил ему в 10-м раунде техническим нокаутом.