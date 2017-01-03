Тони Фергюсон: "Мне не нужны 200 тысяч долларов от Нурмагомедова"

Американец Тони Фергюсон не понимает, почему UFC не хочет платить равные гонорары ему и Хабибу Нурмагомедову, если между ними будет проводиться бой. В связи с этим россиянин предложил доплатить сопернику 200 тысяч долларов.

– Спросите руководство UFC, – цитирует MMAFighting Фергюсона. – Я не знаю, почему они не хотят мне платить достойно. У Хабиба было больше высокооплачиваемых боев, но я просто не мог проводить их больше. Я не собираюсь принимать предложение Хабиба. Мне не нужны его 200 тысяч, потому что мы делаем одно дело. Я бы мог предложить ему то же самое. Мы с ним похожи. У UFC есть шанс заработать на нас много денег. За Хабибом следит много людей – вся Россия. Я тоже хочу создать базу болельщиков.