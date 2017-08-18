Тони Фергюсон: "Макгрегор "съест" Нурмагомедова, если они встретятся"

Американский боец Тони Фергюсон заявил, что чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор легко бы победил Хабиба Нурмагомедова, если бы они провели бой. В июле россиянин сообщил, что UFC предложили ему поединок с ирландцем в декабре.

– Если Нурмагомедов продолжит оставаться без боев, то его навыки в ударной технике не станут лучше. Он немного получил от Майкла Джонсона в первом раунде в ноябре, когда дрался последний раз, – приводит ESPN слова Фергюсона. - Если все так продолжится, то против Макгрегора Хабиб не устоит, он просто будет "съеден". Он не соперник Конору.

Макгрегор 26 августа проведет поединок по правилам бокса против американца Флойда Мейуэзера в Лас-Вегасе.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил о том, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном не состоится из-за неготовности россиянина.