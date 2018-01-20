Тони Фергюсон: "Конор Макнаггетс - ничто. Я защищаю пояс в бою с Хабибом"

Американец Тони Фергюсон на пресс-конференции по поводу боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым заявил, что его пояс временного чемпиона важнее, чем чемпионский пояс Конора Макгрегора. Бой станет центральным событием турнира UFC 223, который пройдет 7 апреля в Бруклине.

– Мне предложили Конора, но Конор не захотел драться, – сказал Фергюсон. – Я хочу сражаться с людьми, которые действительно хотят сражаться. Не собираюсь кого-то упрашивать.

Мой пояс настоящий. Я сражался 10 раз. Вы видели мои бой, а если нет, то пойдите и посмотрите, и вы точно поймете, почему у меня этот пояс. Я чемпион. Конор Макнаггетс – ничто. Я защищаю пояс.

UFC подтвердил, что бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 7 апреля