Тони Фергюсон: "Хабиб Нурмагомедов всегда будет бумажным чемпионом"

Боец UFC Тони Фергюсон написал в Твиттере, что Хабиб Нурмагомедов избегает боя с ним. Таким образом Фергюсон отреагировал на пост менеджера россиянина Али Абдель-Азиза, который написал, что следующим соперником Нурмагомедова станет Джордж Сен-Пьер, Конор Макгрегор или Дастин Порье.

– "Команда тирамису" не хочет боя с настоящим чемпионом, и им даже не очень важно, в какой форме я пребываю, – написал Фергюсон. – Хабиб Нурмагомедов всегда будет бумажным чемпионом.

Фергюсон стал называть команду Нурмагомедова "Командой тирамису" после того, как в марте 2017-го между ними был отменен бой – перед взвешиванием россиянин был госпитализирован из-за проблем со здоровьем во время сгонки веса. После этого Фергюсон узнал, что за несколько дней до происшествия Нурмагомедов ел тирамису.