Точка от Тактарова. Ветеран ММА готов "отломать ноги" Шлеменко

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров на своей странице в Инстаграме ответил бывшему чемпиону Bellator Александру Шлеменко, с которым у него возник конфликт. Ранее Шлеменко, который возглавляет движение против вредных привычек "Новый поток", выступил с критикой в адрес ветерана смешанных единоборств за участие в рекламе алкогольной продукции.

Также он записал видеоролик, в котором назвал рекламируемую Тактаровым продукцию "помоечным пойлом", а также раздавил ногой банку с его изображением.

"Если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный Тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка", – написал в Инстаграме Тактаров.

Шлеменко назвал Тактарова предателем за рекламу алкоголя