Тим Визе: "Критика о занятии рестлингом? Быть критиком скучно"

Бывший вратарь "Вердера" и сборной Германии Тим Визе, недавно дебютировавший с победы в рестлинг-компании WWE, рассказал о том, что выбранное прозвище The Machine – его инициатива. Также экс-футболист заявил, что не обращает внимание на критику в свой адрес.

– Считаю критику важным фактором, поскольку конструктивная критика помогает прогрессировать, – цитирует Sport1 Визе. – В остальном, это проходит мимо меня. Быть критиком скучно, эти люди в основном просто завидуют. В Германии это широко распространено, любой публичный человек сразу же подвергается атакам со стороны анонимных пользователей в интернете. Не реагирую на это.

Прозвище The Machine? Это моя идея. Считаю, что это прозвище полностью характеризует меня: сила, мужество, дисциплина, талант. Все это обо мне, и в этом прозвище только положительный смысл.