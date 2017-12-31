Тайсон ждет боя Нурмагомедова с Барбозой

Легендарный боксер Майк Тайсон​ присутствует сейчас в "T-Mobile Arena", где проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 219. На официальной странице UFC в Твиттере была опубликована запись с боксером, поднимающим большой палец вверх.

В ближайшее время состоится бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым​ и бразильцем Эдсоном Барбозой. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео