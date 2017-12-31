Тайсон ждет боя Нурмагомедова с Барбозой

Легендарный боксер Майк Тайсон присутствует сейчас в "T-Mobile Arena", где проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 219. На официальной странице UFC в Твиттере была опубликована запись с боксером, поднимающим большой палец вверх.
В ближайшее время состоится бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бразильцем Эдсоном Барбозой. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео
Look who's taking in #UFC219 👀– UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.
IRON @MikeTyson sitting cageside here tonight! pic.twitter.com/eC6M0ZEzy0