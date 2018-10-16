Тактаров прибыл в Дагестан по приглашению Нурмагомедова

Бывший боец UFC Олег Тактаров приехал в Дагестан по приглашению чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

– Я сейчас в пути, еду в Дербент с Олегом Тактаровым, – цитирует ТАСС Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме пост, в котором пригласил Тактарова в гости в Дагестан. Тактаров сообщал, что 15 октября отправится из Ростова-на-Дону в Дагестан, чтобы посмотреть село, где вырос Нурмагомедов.