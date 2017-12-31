Тагир Уланбеков: "Хабиб провел свой лучший бой в карьере"

Ранним утром в новогодний день в центре Москвы собрался полный зал болельщиков - команда Eagles MMA пригласила поддержать Хабиба Нурмагомедова, который вышел на первый и последний бой в этом году - против Эдсона Барбозы. Россиянин победил по очкам единогласием судей в очень красивом бою. До боя болельщики имели возможность заглянуть в раздевалку спортсмена по видеосвязи, а после - поговорить с отцом и тренером бойца Абдулманапом Нурмагомедовым. Итог боя для "СЭ" прокомментировал Тагир Уланбеков, который в числе прочих одноклубников также пришел поболеть за коллегу.

- Поздравляю Хабиба с победой - в первую очередь это подарок для новорожденного сына. Это его сильно смотивировало. Это его наследник, продолжение его рода.

- Как думаете, сына в единоборства отдаст?

- Не знаю, ему решать. Но он сильно любит футбол - может, отдаст в футбол. Если говорить про бой, то сегодня Хабиб продемонстрировал, в какой он форме. Ожидал, что он закончит бой пораньше, во втором раунде. Но он сам говорил, что хочет драться три раунда, чтобы продышаться. Так как у него был долгий простой. Это удалось. В том числе и воспользовался шансом продемонстрировать свою ударную технику. Да, как говорила наша команда, что Хабиб преподнесет сопернику сюрпризы в стойке. Что он сегодня и сделал в бою.

- Барбоза был действительно опасен в некоторых эпизодах?

- Он был опасен в первом раунде в первые две минуты. Потом мы уже видели, что Барбоза был под Хабибом. Он устал, Нурмагомедов это понимал, и шел на него ударами, валил его. Делал то, что он делает лучше всех.

- Что больше всего понравилось?

- Как Хабиб бьет ногами.

- Пора драться за пояс, конечно же?

- Да, но это не от Хабиба зависит. Он сегодня продемонстрировал лучший бой в своей карьере. Думаю, что уже пора дать ему бою за пояс. Но это зависит от боссов UFC. (Елена СОБОЛЬ)