Свитер Федора Емельяненко будет продан на аукционе

Глава организации Bellator Скотт Кокер сообщил, что свитер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко будет продан с аукциона. Емельяненко должен был провести поединок с американцем Мэттом Митрионом, но бой был отменен.

- Мы надеялись сказать об этом при других обстоятельствах, - приводит MMAjunkie слова Кокера. - Емельяненко согласился выставить оригинальный свитер на аукцион.

Болельщики с юмором связывали успешные выступления Емельяненко с этим свитером, дав ему название "Великий свитер абсолютной победы". Позже Митрион заявил, что согласился на бой с россиянином только из-за возможности "находиться рядом с этим свитером и, может быть, выиграть его в поединке".