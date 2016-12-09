Суперкубок России по ММА определил сильнейших бойцов 2016 года

Во Владивостоке завершился Суперкубок России по ММА, в рамках которого победители Кубка России и победители национального чемпионата оспаривали право называться сильнейшими спортсменами 2016 года. В ходе семи поединков в семи весовых категориях определились обладатели Суперкубка России:

Весовая категория до 61.2 кг: Касумов Касум (Чеченская Республика) единогласным решением судей побеждает Амаева Рамазана (Московская обл.);

до 65.8 кг: Курбанов Рашид (Астраханская обл.) нокаутом во 2 раунде побеждает Казиханова Мусу (Московская обл.);

до 70.3 кг: Богатов Роман (Оренбургская обл.) единогласным решением судей побеждает Зайнукова Артура (Республика Дагестан);

до 77.1 кг: Расулов Алибег (Республика Дагестан) техническим нокаутом во 2 раунде, побеждает Ахмедова Юнуса (Краснодарский край);

до 84 кг. Абдулаев Шамиль (Москва) единогласным решением судей побеждает Абдулбекова Мурада (Астраханская обл.);

до 93 кг. Шахрудинов Магомед (Республика Дагестан) единогласным решением судей, в экстра-раунде побеждает Ярогиева Магомедхана (Краснодарский край);

свыше 93 кг. Исагаджиев Амирхан (Москва) техническим нокаутом побеждает Сакавева Георгия (Московская обл.).