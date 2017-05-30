Султан Алиев: "К проблеме допинга в UFC подходят очень строго - могут дисквалифицировать"

Боец ММА Султан Алиев в интервью "Известиям" отметил, что в UFC проходит строгий допинг-контроль. По его словам, проверяющие могут прийти домой даже ночью.

– В последнее время активно обсуждается проблема допинга в смешанных единоборствах. Как в UFC решают данную проблему?

– Очень строго. Комиссары могут прийти к нам в любое время без предупреждения — хоть в четыре или в пять часов утра. И если вас не окажется дома, они могут принять меры — начиная от проставления отметки (дисциплинарное предупреждение) и заканчивая дисквалификацией. Я доволен подобным подходом, так как являюсь сторонником здорового спорта без химии и различных добавок. Поэтому очень рад, что там действует такая система.