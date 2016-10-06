Судья показательных боев в Грозном: "Нокаута ребенка не было. Был розыгрыш"

Президент федерации ММА Краснодарского края Агоп Топчян, судивший на показательном турнире в Грозном, отметил, что бои были показательными. Топчян добавил, что нокаут одного из участников был розыгрышем.

– Для вас это был нокаут, для меня это был розыгрыш. Ребенка отвели, пришли врачи, но помощь ему не оказывали, – приводит слова Топчяна ТАСС. – Это было не падение от удара, как могло показаться со стороны. Во второй встрече случился запрещенный удар в партере в голову, и судьи сразу среагировали на него, а в третьем поединке дети немного заигрались и переборщили, я остановил их и предупредил.

Накануне президент Союза ММА России Федор Емельяненко осудил бои с участием детей на турнире в Грозном.