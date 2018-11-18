СУ СК РФ по Дагестану завел уголовное дело по факту убийства сотрудника Росгвардии

По данным СУ СК РФ по Дагестану, возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника Росгвардии в ходе ссоры в одном из ресторанов Махачкалы. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и участников конфликта.

По данным "Интерфакса", подозреваемым в убийстве является чемпион мира по рукопашному бою.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следствием установлено, что 18 ноября 2018 года, примерно в 04 часа, возле клуба-ресторана "Бест" в городе Махачкала неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и участников конфликта.

Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении