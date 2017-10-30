Стали известны победители Всероссийского турнира по ММА памяти В.М. Кокова

В Нальчике завершился Всероссийского турнира по ММА памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. В соревнованиях приняли участие свыше 80 спортсменов из различных регионов страны.

Победителями турнира, который прошел в пятый раз, стали Мовлади Каламов (весовая категория - до 56,7кг, Чеченская республика), Дуквах Астамиров (до 61,2 кг, Чеченская республика), Алим Гугов (до 65,8 кг, Кабардино-Балкария), Казим Туменов (до 70,3 кг, Кабардино-Балкария), Хан Курбанов (до 77,1 кг, Ставропольский край), Эльдар Хашпаков (до 84 кг, Кабардино-Балкария), Магомедхан Ярогиев (до 93 кг, Краснодарский край) и Даниял Эльбаев (свыше 93 кг, Кабардино-Балкария).

Отметим, что с этого года турнир обрел статус всероссийского. Его победителям будет присвоено звание "мастер спорта" по ММА.