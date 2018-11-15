Стал известен новый соперник Шлеменко

Немец Йонас Билльштайн стал новым соперником экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко. Сегодня стало известно, что Скотт Аскхэм, против которого россиянин должен был драться на турнире RCC 15 декабря в Екатеринбурге, снялся с поединка из-за травмы.

– Билльштайну 27 лет. В профессионалах он дебютировал в 18 лет на турнире в Кельне. С тех пор он провел 26 боев, 20 из которых выиграл, а один бой был признан ничейным, – говорится в сообщении RCC. - Как и Шлеменко, он выступал в Bellator, однако провёл там всего четыре поединка. В прошлом году Билльштайн два боя провел в России в лиге ACB – оба поединка выиграл, но затем вернулся в Европу, где он является сильнейшим спортсменом в среднем весе.