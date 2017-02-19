11:03 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Спортивный врач: "Митриону надо задуматься о завершении карьеры"

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Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО и Мэтт МИТРИОН.Камни против Федора: почему отменили супербой Емельяненко

Известный спортивный врач Юрий Васильков подчеркнул, что карьера американского бойца смешанных единоборств Мэтта Митриона находится под угрозой.

Спортсмен должен был принять участие в поединке с россиянином Федором Емельяненко, но за несколько часов до начала бой был отменен из-за обнаружения камней в почках у 38-летнего американца.

- Это тяжелая мочекаменная болезнь, она скрытая, - приводит ТАСС слова Василькова. - В 38 лет у людей еще крылья за спиной растут, они летают, думают, что будут жить вечно. Но дело идет к сорока, и надо бы уже поглядывать в сторону клиник. Этот приступ очень болезненный, очень неприятная вещь, поэтому надо думать не о спорте, а о лечении.

Это очень серьезная болезнь, я думаю, что на сто процентов Митрион уже не восстановится. Пора думать о завершении карьеры. Можно попробовать через "не могу", но это самое настоящее самоубийство.

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http://tass.ru/sport/4036153

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