Спортивный врач: "Митриону надо задуматься о завершении карьеры"

Известный спортивный врач Юрий Васильков подчеркнул, что карьера американского бойца смешанных единоборств Мэтта Митриона находится под угрозой.

Спортсмен должен был принять участие в поединке с россиянином Федором Емельяненко, но за несколько часов до начала бой был отменен из-за обнаружения камней в почках у 38-летнего американца.

- Это тяжелая мочекаменная болезнь, она скрытая, - приводит ТАСС слова Василькова. - В 38 лет у людей еще крылья за спиной растут, они летают, думают, что будут жить вечно. Но дело идет к сорока, и надо бы уже поглядывать в сторону клиник. Этот приступ очень болезненный, очень неприятная вещь, поэтому надо думать не о спорте, а о лечении.

Это очень серьезная болезнь, я думаю, что на сто процентов Митрион уже не восстановится. Пора думать о завершении карьеры. Можно попробовать через "не могу", но это самое настоящее самоубийство.