Спонсор вложит до 100 миллионов долларов в организацию боев ММА Fight Nights

Владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов сообщил, что организация в ближайшие пять лет вложит до 100 миллионов долларов в организацию боев смешанного стиля (ММА) Fight Nights. Ранее сообщалось, что Магомедов приобрел этот промоушен.

- Мы не говорим сейчас о конкуренции с UFC и Bellator, мы будем первыми. Примерно сумма вложений будет равна 60 - 100 миллионам, - приводит ТАСС слова Магомедова. - Я думаю, что это окупится.

Турнир прошел на высоком уровне, а что касается боя Павлович - Мохнаткин, то пояс Fight Nights в тяжелом весе - это престиж. Виталий Минаков - наша легенда, но бой за чемпионский пояс превалирует. Бой Павлович - Мохнаткин - это достаточно тяжело для меня. Мы их обоих любим, оба представляют наш клуб Eagles MMA.