Союз ММА России признан федерацией года на премии Amateur MMA Awards

Союз смешанных единоборств (ММА) России признан федерацией года по версиям Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) и Международной ассоциации ММА (WMMAA), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Сборная России победила в номинации "Команда года" на первой международной премии Amateur MMA Awards в рамках чемпионата мира в Бахрейне. В номинации "Судья года" награждена представительница России, руководитель лицензионного отдела коллегии судей Союза ММА России Мария Махмутова. Союз ММА России победил в номинации "Федерация года", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Впервые в истории ММА чемпионат мира проходит под эгидой сразу двух мировых федераций - IMMAF и WMMAA. Ранее организации заявили об объединении. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) поддержал объединение федераций.

Ранее на конференции Союза ММА России было принято решение о том, что бывший президент организации Федор Емельяненко займет пост председателя наблюдательного совета. Должность Емельяненко занял бывший вице-президент союза Радмир Габдуллин.