Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых

Союз ММА России принял решение дисквалифицировать бойцов Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых за избиение вице-президента организации Радмира Габдуллина.

На внеочередном заседании президиума Союз ММА принял решение о применении к спортсменам Гаджимураду Хирамагомедову и Гамзату Хирамагомедову следующих дисциплинарных мер за нарушение устава (п.п. 2.4.9. и 3.2.) и регламента союза по этике – пожизненно дисквалифицировать и запретить участвовать в соревнованиях, проводимых организацией.

Также приняты решения:

1. Направить информационные письма в российские организации, занимающиеся организацией и проведением соревнований и спортивных мероприятий по ММА о применении дисквалификационных мер по участию в соревнованиях в отношении указанных лиц;

2. Направить в Министерство спорта РФ письмо об исключении указанных лиц из состава спортивной сборной команды России по ММА;

3. Ходатайствовать перед ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" об увольнении Гамзата Хирамагомедова со ставки спортсмена-инструктора;

4. Вынести предупреждение Клубу единоборств "Крепость" за нарушение Устава Союза ММА России (п.п. 2.4.9. и 3.2.), Регламента Союза ММА по этике. В случае любого повторного нарушения – отстранение спортсменов клуба от любых соревнований, проводимых Союзом ММА России.

Напомним, что на турнире в Астане в бою за титул чемпиона Fight Nights в весовой категории до 77,1 кг Гаджимурад Хирамагомедов проиграл Георгию Кичигину раздельным решением судей. После поединка Хирамагомедов выразил несогласие с результатом и вместе со своим братом пришел в номер гостиницы к Габдуллину, нанес удар функционеру, в результате которого тот получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.