Сотрудники спецслужб, работавшие во время стрельбы в Лас-Вегасе, посетят турнир UFC

Полторы тысячи сотрудников служб экстренного реагирования, которые спасали людей в Лас-Вегасе во время стрельбы на музыкальном фестивале, посетят турнир UFC 216, сообщает TSN. Турнир пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 октября. Главным боем вечера станет поединок за титул временного чемпиона UFC в легкой весовой категории между Тони Фергюсоном и Кевином Ли.

Ожидается, что на турнир придут около 1500 тысячи работников полиции, пожарной службы, скорой помощи и медицинских учреждений.

Напомним, 58 человек были убиты и около 500 получили ранения, когда в ночь на 2 октября преступник открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки.