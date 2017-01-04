14:21 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Состояние бойца ММА Мирзаева ухудшилось

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Расул МИРЗАЕВ (в центре).На бойца Мирзаева напали в Москве. Что нужно знать

Друг бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева Аниуар Чеченов подчеркнул, что состояние спортсмена, на которого было совершено нападение, ухудшилось, сообщает "Рен". По его словам, Мирзаев позвонил ему сразу после происшествия и попросил о помощи.

К моменту, когда он прибыл к подъезду, на месте уже работали медики. После этого 30-летний боец был госпитализирован. По словам Чеченова, к настоящему моменту состояние Мирзаева ухудшилось. Он остается в больнице.

Также Аниуар Чеченов отметил, что из-за того, что его запечатлели на месте происшествия камеры видеонаблюдения, ряд СМИ записали его в подозреваемые в совершении нападения.

Напомним, нападение на Мирзаева произошло в ночь на 31 декабря. В квартиру к спортсмену вломились преступники, избили его и несколько раз выстрелили из травматического пистолета. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2017-01-04/drug-boyca-mirzaeva-zhestoko-izbitogo-i-obstrelyannogo-v-moskve-rasskazal-o

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Girfan

Очень хорошо, что есть люди, которые не прощают таким, как Мирзаев, его преступления и берут справедливость в свои руки. По крайней мере, хочется в это верить.

15:38

Girfan

Согласен с комментариями. Ничего хорошего ему пожелать не хочется.

15:34

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ