Соперник Шаматавы отказался от продолжения боя в 1-м раунде

В Краснодаре определились лучшие бойцы международного турнира PRIME SELECTION-2017 в семи весовых категориях до 57, 61, 66, 70, 77, 84 и 100 кг, которыми стали Хамзат Джабраилов, Нурберген Шарипов, Аслан Шогов, Магоммед Мамаев, Юнус Ахмедов, Ибрагим Магомедов и Адам Богатырев соответственно.

Результаты финалов Prime Selection-2017:

до 57 кг: Хамзат Джабраилов (Грозный) победил Бислана Шехетля (Краснодар) удушающим во 2-м раунде;

до 61 кг: Нурберген Шарипов (Казахстан) победил Аслнбека Карова (Нальчик) удушающим в 3-м раунде;

до 66 кг: Аслан Шогов (Нальчик) победил Махочи Сагитова (Краснодар) раздельным решением судей;

до 70 кг: Магоммед Мамаев (Волгоград) победил Марата Тохтамышева (Нальчик) единогласным решением судей;

до 77 кг: Юнус Ахмедов (Новороссийск) победил Имрана Кауфова (Нальчик) единогласным решением судей;

до 84 кг: Ибрагим Магомедов (Махачкала) победил Евгения Беляева (Ростов-на-Дону) единогласным решением судей;

до 100 кг: Адам Богатырев (Москва) победил Дениса Езута (Волгоград) техническим нокаутом (отказ секунданта в 1-м раунде).

В главном событии турнира за пояс чемпиона мира по ММА победа досталась хозяину площадки краснодарцу Гоге Шаматаве, который своим напором заставил бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра "неспортивно" отказаться от продолжения боя в 1-м раунде.