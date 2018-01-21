Соннен победил Джексона решением судей на Bellator

Американец Чел Соннен одержал победу в бое против Квинтона Джексона на Bellator 192. Поединок продолжался все три раунда. По его итогам судьи отдали победу Соннену – 29-28, 29-28, 29-28.

Соннен станет соперником победителя поединка между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром. Бой пройдет в апреле в Чикаго.

В другом бое вечера канадец Рори Макдональд победил бразильца Дугласа Лиму. 28-летний боец стал новым чемпионом Bellator в полусредней весовой категории. Он одержал победу единогласным решением судей - 48:47, 49:45, 49:46.