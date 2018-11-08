СМИ: UFC откажется от наилегчайшего дивизиона

Руководство UFC планирует упразднить наилегчайший дивизион, сообщает Combate. Причина - низкий интерес к поединкам бойцов этой категории.

Официального подтверждения этой новости пока нет, однако издание утверждает, что из-за невысокого количества купленных трансляций руководители организации решили отказаться от этого дивизиона. Экс-чемпион в этой категории Деметриус Джонсон проиграл ранее Генри Сехудо, после чего решил продолжить карьеру в ONE Championship.

По данным источника, Сехудо проведет следующий бой на UFC 233 26 января в Анахайме США в рамках легчайшей категории против чемпиона в этом весе Ти Джея Диллашоу.