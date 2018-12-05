СМИ: Макгрегор пропустит заседание по делу о потасовке после боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Конор Макгрегор не сможет посетить заседание Атлетической комиссии штата Невада по делу об инциденте, который произошел 6 октября после его боя в рамках турнира UFC 229 против Хабиба Нурмагомедова в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.

Слушание пройдет 10 декабря. На заседании также должен присутствовать Нурмагомедов.

Напомним, что 6 октября Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC за звание чемпиона в легком весе, победив ирландца Макгрегора. После поединка случилась потасовка с участием обоих спортсменов.