СМИ: Хабиб заработал 5-6 миллионов долларов за бой с Конором

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заработал около 5-6 миллионов долларов за поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, россиянин одержал досрочную победу в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

По данным ММАFighting, именно такую сумму получит Хабиб, если учесть все дополнительные выплаты (в частности, процент от доходов за платные трансляции). Ранее сообщалось, что победитель получит один миллион долларов, выплата которого ранее была заморожена. Всего он должен был получить два миллиона, но после потасовки в зале было принято решение приостановить выплаты.

Только с продажи билетов UFC заработала 17 миллионов долларов. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США).