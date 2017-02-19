СМИ: Емельяненко отказался от замены соперника на турнире Bellator 172

Боец ММА Федор Емельяненко отказался от варианта с заменой противника на шоу Bellator 172, информирует Bloody Elbow. Перед началом вечера боев стало известно, что поединок россиянина против Мэтта Митриона был перенесен из-за болезни соперника американца. У Митриона были обнаружены камни в почках.

После того, как стало известно о состоянии здоровья Митриона, заменить его в бою против Емельяненко вызвались Тито Ортис, Чейл Соннен и Мухаммед "Мо" Лаваль. Тем не менее, россиянин не захотел проводить смену оппонента. Отмечается, что даже если бы Емельяненко согласился сразиться с одним из перечисленных бойцов, скорее всего, запрет на замену оппонента наложила бы Атлетическая комиссия штата Калифорния.

Скотт Кокер: "Постараемся сделать так, чтобы бой Емельяненко прошел в ближайшие пару месяцев" //

Камни в почках. Бой Емельяненко отменен //

Емельяненко может потерять на отмене боя порядка полумиллиона долларов //

Лаваль может стать следующим соперником Емельяненко