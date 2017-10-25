Следующий бой Александра Емельяненко - 16 декабря в Грозном против американца Цвикера

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко следующий поединок проведет 16 декабря против американца Вирджила Цвикера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бойцовского клуба "Ахмат", поединок состоится в Грозном в рамках турнира "Всемирный бойцовский чемпионат "Ахмат" 44" (WFCA 44).

27 сентября в первом поединке после возобновления карьеры Емельяненко нокаутировал бразильца Джеронимо дос Сантоса (Мондрагона). Всего в активе 36-летнего россиянина 24 победы и семь поражений.

35-летний Цвикер известен по выступлениям в американской лиге Bellator, на его счету 16 побед и шесть поражений.