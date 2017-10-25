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Следующий бой Александра Емельяненко - 16 декабря в Грозном против американца Цвикера

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Сегодня. Москва. Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО (справа) нокаутирует Джеронимо ДОС САНТОСА.Емельяненко слез с печи. Самый скандальный боец страны снова в деле

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко следующий поединок проведет 16 декабря против американца Вирджила Цвикера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бойцовского клуба "Ахмат", поединок состоится в Грозном в рамках турнира "Всемирный бойцовский чемпионат "Ахмат" 44" (WFCA 44).

27 сентября в первом поединке после возобновления карьеры Емельяненко нокаутировал бразильца Джеронимо дос Сантоса (Мондрагона). Всего в активе 36-летнего россиянина 24 победы и семь поражений.

35-летний Цвикер известен по выступлениям в американской лиге Bellator, на его счету 16 побед и шесть поражений.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4676780

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

У меня разделение чувств. Я за ничью и что бы они друг-другу бошки пооткручивали.

18:05