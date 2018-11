Сингапурский организатор MMA инвестирует 50 миллионов долларов в развитие киберспорта в Азии

Крупнейшая компания Азии по проведению боев MMA – ONE Championship – вложит 50 миллионов долларов в организацию киберспортивных турниров в регионе. С 2019 года подразделение One eSports начнет проводить чемпионаты по League of Legends, CS:GO, Dota 2 и Overwatch.

Партнерами One eSports выступят производитель игровой периферии Razer и японское рекламное агентство Dentsu. Последнее сотрудничает с союзом киберспорта страны и будет привлекать местных игроков к соревнованиям.

ONE Championship – организатор боев по MMA. Штаб-квартира компании расположена в Калланге, Сингапур. В мае 2014 года одним из акционеров организации стал филиппинский боксер Мэнни Пакиао.