Силва во второй раз за три года попался на употреблении допинга

Допинг-проба бразильского бойца UFC Андерсона Силвы дала положительный результат, сообщает MMA Junkie. По информации источника, в организме 42-летнего спортсмена были обнаружены метилтестостерон и неназванный диуретик.

Таким образом, Силве грозит не менее четырех лет дисквалификации за повторное нарушение антидопинговых правил. Впервые бразилец был пойман на допинге в ноябре 2015 года.

Напомним, Силва провел во всех турнирах в смешанных единоборствах 42 боя, одержав 34 победы (28 - досрочно) и потерпев 8 поражений.