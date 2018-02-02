Силва во второй раз за три года попался на употреблении допинга

Допинг-проба бразильского бойца UFC Андерсона Силвы дала положительный результат, сообщает MMA Junkie. По информации источника, в организме 42-летнего спортсмена были обнаружены метилтестостерон и неназванный диуретик.
Таким образом, Силве грозит не менее четырех лет дисквалификации за повторное нарушение антидопинговых правил. Впервые бразилец был пойман на допинге в ноябре 2015 года.
Напомним, Силва провел во всех турнирах в смешанных единоборствах 42 боя, одержав 34 победы (28 - досрочно) и потерпев 8 поражений.
Патриот Сибири
Сборная России - попался на допинге. У Спорт-Экспресса просто не было выбора. Обама, ты нас не обманешь своими кознями!
12:26
warning_CSKA_is_here
еще один натурализованный? будет всех на поле вырубать или вне его?)
12:09
icezellion
shur, может это новая программа по натурализации бразилов для нашей сборной? Правда этот уже староват)
11:52