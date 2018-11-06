Шлеменко проведет бой с Асхемом на турнире RCC

15 декабря в рамках турнира RCC5: Russian Cagefighting Championship российский боец, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (56-12) встретится с англичанином Скоттом Асхемом (17-4). Для обоих спортсменов бой станет первым под эгидой RCC.

Шлеменко станет самым опытным бойцом на турнире RCC5 - в его активе 56 побед в 68 поединках, титул чемпиона Bellator и победы в гран-при Bellator и M-1 Global. Кроме того, он входит в пятерку сильнейших средневесов России. Предыдущий бой Александр провел в октябре на турнире Bellator 208 против Анатолия Токова.

Скотт Асхем подходит к турниру с серией из трех побед и уже имеет опыт выступлений в России - в 2017 году он провел успешный бой в рамках турнира ACB. Интересно, что свою профессиональную карьеру он начал в Англии и оставался непобежденным до момента перехода в UFC. В мировом рейтинге Асхем идет на 26 строчке и опережает своего оппонента на девять позиций.

Александр Шлеменко отметил, что Асхем очень неудобный соперник, который способен работать и в стойке и в партере:

-Я уже начал изучать сложные стороны Асхема, смотрю его бои. Он неудобный соперник. Его преимущество в габаритах - он хорошо использует свой рост, много бьет руками и ногами, при этом сам хорошо держит удар. Кроме того, он левша и много боев выиграл нокаутами, нестандартно работает коленями и ориентируется в бразильском джиу-джитсу.

Также Александр считает, что Асхем согласился на бой из-за своей победной серии и проблем российского бойца с Bellator:

- Я понимаю, что в отличие от меня Асхем подходит к бою с серией побед. Наверное, поэтому он и согласился на бой. Тем не менее, в психологическом плане я чувствую себя отлично - мне удалось закрыть вопрос с Bellator. Кроме того, во время боя с Токовым я не пропустил ни одного серьезного удара, потому что он много клинчевал и избегал боя. Естественно, что я был недоволен тем, что не смог показать свой уровень, но уже в этот же вечер готов был вновь выйти в клетку.

Напомним, что турнир RCC5: Russian Cagefighting Championship пройдет 15 декабря в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Уже известно, что в рамках вечера Александр Емельяненко встретится с Франсимаром Баррозу. Также на этой неделе имя своего соперника узнает уральский боец Иван Штырков.