Шлеменко предложил провести бой-реванш с Мусаси

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предложил руководству организации Bellator провести пятираундовый бой-реванш с голландцем Гегардом Мусаси. Напомним, россиянин уступил сопернику на турнире Bellator 185.
Мусаси одержал победу единогласным решением судей. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Спорный вердикт болельщики встретили свистом. Позже россиянин рассказал о своем намерении подать протест.
"Бой между мной и Мусаси на Bellator 185 вызвал огромную волну споров и различных оскорблений в интернете при выяснении, кто же был из нас сильнее. Предлагаю прекратить эти споры и пустые разговоры, решив все в пятираундовом реванше как можно быстрее. Обращаюсь к руководству Bellator, устройте этот бой снова", - написал Шлеменко на своей странице в Инстаграме.
Всем привет! Наш бой на @bellatormma 185 вызвал огромную волну споров и различных оскорблений в интернете, при выяснении кто же был из нас сильнее- я или @mousasi . Предлагаю @mousasi прекратить эти споры и пустые разговоры и решить все в матч реванше, как можно быстрее!!! Обращаюсь к руководству @bellatormma , устройте этот бой снова?! Our fight with @mousasi was the best fight in @bellator in 2017. Now there are many arguments on who really won it. Let’s solve it like a men. 5 round rematch as soon as possible. @scottcoker make it happen! @shlemenkostormschool @newstreamsport @bellatormma