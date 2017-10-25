Шлеменко предложил провести бой-реванш с Мусаси

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предложил руководству организации Bellator провести пятираундовый бой-реванш с голландцем Гегардом Мусаси. Напомним, россиянин уступил сопернику на турнире Bellator 185.

Мусаси одержал победу единогласным решением судей. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Спорный вердикт болельщики встретили свистом. Позже россиянин рассказал о своем намерении подать протест.

"Бой между мной и Мусаси на Bellator 185 вызвал огромную волну споров и различных оскорблений в интернете при выяснении, кто же был из нас сильнее. Предлагаю прекратить эти споры и пустые разговоры, решив все в пятираундовом реванше как можно быстрее. Обращаюсь к руководству Bellator, устройте этот бой снова", - написал Шлеменко на своей странице в Инстаграме.

"Поражение Мусаси от Шлеменко было невыгодно Bellator"