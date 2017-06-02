Шлеменко победил Хэлси на 25-й секунде боя

Российский боец ММА Александр Шлеменко в рамках турнира M1 Challenge 79 победил американца Брэндона Хэлси. Поединок проходил в Санкт-Петербурге и завершился на 25-й секунде.

Отметим, для Шлеменко этот бой был 65-м в профессиональной карьере. Он одержал 56 побед. В сентябре 2014 года россиянин проиграл Хэлси в рамках Bellator на 35-й секунде боя.