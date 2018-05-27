Шлеменко планирует провести последний поединок в Bellator осенью

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко планирует провести последний бой в организации в сентябре. 34-летний россиянин не планирует продлевать контракт с Bellator.

– Планируется, что это будет в сентябре. Пока вариантов по сопернику и месту боя нет, – приводит ТАСС слова менеджера бойца Алексея Жернакова.– Предлагали продлить контракт. Мы сейчас в этом не очень заинтересованы. Пока идет речь о том, что мы проведем последний бой в организации, а дальше будем смотреть.

20 октября 2017-го Шлеменко в спорном поединке в Bellator уступил единогласным решением судей представителю Голландии Гегарду Мусаси. Впоследствии Шлеменко планировал оспорить решение судей, но ему было в этом отказано.

Сам россиянин уже говорил, что не планирует продолжать выступления в данной организации. По контракту он должен провести в Bellator еще один бой. Шлеменко выступает в организации с 2010 года и является бывшим чемпионом Bellator.

1 июня Шлеменко проведет бой в Челябинске в рамках организации М-1 против бразильца Бруно Силвы.