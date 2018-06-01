22:27 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Шлеменко нокаутом проиграл Силве на M-1 Challenge 93

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Российский боец ММА Александр Шлеменко досрочно проиграл бразильцу Бруно Силве в главном поединке турнира M-1 Challenge 93. Соревнования прошли в Челябинске.

Уже в первом раунде бразилец одержал досрочную победу. Он нанес россиянину множество ударов, на которые Шлеменко не сумел ответить, в результате чего рефери был вынужден остановить поединок.

В другом поединке дня россиянин Артем Фролов победил американца Джо Риггса.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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#Костюм кошки Ваканды)

Пойду читать статейку Потапова "Кого Шлеменко будет бить в Челябинске."))

23:17

bugr1969

Красиво бразилец Шлему по голове надавал . Тот , когда в себя пришёл , ничего не понимал . Стареет видно боец .

22:43

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