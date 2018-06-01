Шлеменко нокаутом проиграл Силве на M-1 Challenge 93

Российский боец ММА Александр Шлеменко досрочно проиграл бразильцу Бруно Силве в главном поединке турнира M-1 Challenge 93. Соревнования прошли в Челябинске.
Уже в первом раунде бразилец одержал досрочную победу. Он нанес россиянину множество ударов, на которые Шлеменко не сумел ответить, в результате чего рефери был вынужден остановить поединок.
В другом поединке дня россиянин Артем Фролов победил американца Джо Риггса.
#Костюм кошки Ваканды)
Пойду читать статейку Потапова "Кого Шлеменко будет бить в Челябинске."))
23:17
bugr1969
Красиво бразилец Шлему по голове надавал . Тот , когда в себя пришёл , ничего не понимал . Стареет видно боец .
22:43