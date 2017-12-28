Шлеменко назвал "ужаснейшим" фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в преддверии Нового года отметил, что россияне употребляют в этот праздник меньше алкоголя, чем принято считать. По его словам, на стереотипы воздействует в том числе и культовый новогодний фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"
– Каждый год нам показывают этот ужаснейший фильм, где герои в состоянии опьянения нашли свою судьбу, – цитирует "СуперОмск" Шлеменко. – И таких картин с тонким подтекстом на самом деле много. Однако, это не повод верить в то, что употребление алкоголя по Новый год – это якобы устоявшаяся российская традиция. Вы сравните, что после войны люди практически не пили, а потом нас начали пытаться убедить, что алкогольные деньги значительно увеличат наш бюджет. Но ведь большинство марок по производству алкоголя не из России, а это значит, что за счет спаивания населения просто набивают чужой карман. Радует одно: большинство семей сейчас все-таки пришли к тому, чтобы встречать Новый год трезво.
Дополнительная информация
http://superomsk.ru/news/57690-omskiy_boets_shlemenko_nazval_ironiyu_sudb_povodom/
ozozolio
Всюду видна длинная рука Родченкова
16:09
Тётка
шлепенко,это бои в клетке никому не нужны,там только зверей в цирке показывают.вот и выходит,что мозг твой ничем от шимпанзе не отличается.
15:06
Kimi_
Шлеменко, конечно что то в кино понимает......смех....
15:03
sb1006
Кто-то считает, что удары по голове ни на что не влияют ?
15:03
L95
Ещё Шурикса следует натравить на Пушкина, там тоже про пьянство детей учат "Выпьем бедная старушка юности моей, выпьем с горя где же кружка"
14:22