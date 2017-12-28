13:18 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Шлеменко назвал "ужаснейшим" фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в преддверии Нового года отметил, что россияне употребляют в этот праздник меньше алкоголя, чем принято считать. По его словам, на стереотипы воздействует в том числе и культовый новогодний фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"

– Каждый год нам показывают этот ужаснейший фильм, где герои в состоянии опьянения нашли свою судьбу, – цитирует "СуперОмск" Шлеменко. – И таких картин с тонким подтекстом на самом деле много. Однако, это не повод верить в то, что употребление алкоголя по Новый год – это якобы устоявшаяся российская традиция. Вы сравните, что после войны люди практически не пили, а потом нас начали пытаться убедить, что алкогольные деньги значительно увеличат наш бюджет. Но ведь большинство марок по производству алкоголя не из России, а это значит, что за счет спаивания населения просто набивают чужой карман. Радует одно: большинство семей сейчас все-таки пришли к тому, чтобы встречать Новый год трезво.

Дополнительная информация

http://superomsk.ru/news/57690-omskiy_boets_shlemenko_nazval_ironiyu_sudb_povodom/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ozozolio

Всюду видна длинная рука Родченкова

16:09

Тётка

шлепенко,это бои в клетке никому не нужны,там только зверей в цирке показывают.вот и выходит,что мозг твой ничем от шимпанзе не отличается.

15:06

Kimi_

Шлеменко, конечно что то в кино понимает......смех....

15:03

sb1006

Кто-то считает, что удары по голове ни на что не влияют ?

15:03

L95

Ещё Шурикса следует натравить на Пушкина, там тоже про пьянство детей учат "Выпьем бедная старушка юности моей, выпьем с горя где же кружка"

14:22