Шлеменко назвал "ужаснейшим" фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в преддверии Нового года отметил, что россияне употребляют в этот праздник меньше алкоголя, чем принято считать. По его словам, на стереотипы воздействует в том числе и культовый новогодний фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"

– Каждый год нам показывают этот ужаснейший фильм, где герои в состоянии опьянения нашли свою судьбу, – цитирует "СуперОмск" Шлеменко. – И таких картин с тонким подтекстом на самом деле много. Однако, это не повод верить в то, что употребление алкоголя по Новый год – это якобы устоявшаяся российская традиция. Вы сравните, что после войны люди практически не пили, а потом нас начали пытаться убедить, что алкогольные деньги значительно увеличат наш бюджет. Но ведь большинство марок по производству алкоголя не из России, а это значит, что за счет спаивания населения просто набивают чужой карман. Радует одно: большинство семей сейчас все-таки пришли к тому, чтобы встречать Новый год трезво.