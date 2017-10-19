21:42 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Шлеменко и Мусаси показали одинаковый вес перед боем


Российский боец ММА Александр Шлеменко и голландец Герард Мусаси прошли процедуру взвешивания перед боем, который состоится в рамках Bellator 185. Оба вложились в границы средней весовой категории. Шлеменко показал результат 84,37 килограмма, Мусаси - 84,25 килограмма.

Напомним, бой пройдет с пятницы на субботу, с 20 на 21 октября, в американском Анкасвилле на арене "Мохеган-Сан". Ожидается, что бойцы появятся на ринге около 4 утра по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Александр Шлеменко – Гегард Мусаси

Онлайн трансляция Шлеменко – Мусаси

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