Шлеменко и Мусаси показали одинаковый вес перед боем

Российский боец ММА Александр Шлеменко и голландец Герард Мусаси прошли процедуру взвешивания перед боем, который состоится в рамках Bellator 185. Оба вложились в границы средней весовой категории. Шлеменко показал результат 84,37 килограмма, Мусаси - 84,25 килограмма.

Напомним, бой пройдет с пятницы на субботу, с 20 на 21 октября, в американском Анкасвилле на арене "Мохеган-Сан". Ожидается, что бойцы появятся на ринге около 4 утра по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию боя Александр Шлеменко – Гегард Мусаси Онлайн трансляция Шлеменко – Мусаси