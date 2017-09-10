Шевченко раскритиковала судей после поражения от Нуньес

Представительница Перу Валентина Шевченко раскритиковала решение судей отдать победу Аманде Нуньес в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся в Эдмонтоне, Нуньес победила раздельным решением - 48:47, 47:48, 48:47.

- Не понимаю, за что судьи отдали победу Нуньес? За два удара в пяти раундах? - цитирует Daily Mail Шевченко. - Она вообще не могла меня достать. Посмотрите на ее нос - он красный от моих ударов. Почему она чемпион, я не понимаю. В следующем бою я однозначно одержу победу. Я выиграла этот поединок и совершенно не согласна с решением судей.