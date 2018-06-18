Шевченко приняла вызов Монтаньо. Бой может состояться 8 сентября

Боец UFC Валентина Шевченко положительно ответила на вызов чемпионки в найлегчайшем весе Никко Монтаньо, который был брошен несколько дней назад. Она сообщила, что бой может состояться в Лас-Вегасе на турнире UFC 228. Мероприятие запланировано на 8 сентября.

"Привет, Никко, наконец-то! Но сперва подпиши контракт. Однажды ты уже изменила своим словам. Не поверю, пока не увижу от тебя документов. Увидимся в октагоне", - написла Шевченко в Твиттере.