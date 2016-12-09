Шамиль Абдурахимов: "Наверное, всю жизнь шел к главному бою UFC"

Российский боец Шамиль Абдурахимов, который 9 декабря в главном бою UFC встретится с Дерриком Льюисом, в интервью "Известиям" отметил важность предстоящего поединка. Победитель уже в ближайшее время сможет претендовать на титульный бой в ведущем мировом промоушене.

- Каково это - быть участником главного боя вечера турнира UFC? - вопрос Абдурахимову.

- Не ожидал, что это произойдет так скоро. Мы недавно обсуждали это с моим менеджером Алексеем Яценко, и он сразу договорился с UFC. Когда я узнал об этом, то не сразу поверил. Предстоящий бой - это большой шанс для меня. Если я одолею Льюиса, появятся совсем другие перспективы, возможности проявить себя в американском промоушене. Это то, о чем мечтает любой боец, - драться в главном бою в самом сильном промоушене мира.

- Для вас этот бой имеет особенное значение?

- Я, наверное, всю жизнь шел к этому. Это мой самый большой шанс. Льюис высказал недовольство, что его подписали на бой со мной, так как я в рейтинге ниже. Он даже назвал этот поединок "рождественским подарком" для меня. Однако спешу заверить, с моей стороны подарков не будет. Я знаю о Льюисе все, знаю его сильные и слабые стороны и не страдаю недооценкой соперника. Мой оппонент опасен, он одинаково хорошо бьет с обеих рук. С правой, возможно, удар чуть сильнее, однако борьба слабовата. Я изучал его, возможно, мне будет легко перевести схватку в партер. Буду это использовать, постоянно двигаться и бить.

- Оправдывается ли стремление спортсменов попасть в UFC - в плане гонораров и возможностей?

- Стремление попасть в UFC вполне оправданно. Как ты реализуешь свои возможности, так ты и будешь жить. Примером реализованных возможностей для многих ребят сейчас служит Коннор Макгрегор. Надо пробовать себя, надо рисковать, и риск тут оправдан.