Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира с Джованни да Сильва Сантосом

Российский боец победитель Гран-при Prime Selection-2016, чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира против бразильца Джованни да Сильва Сантоса по прозвищу "Солдат". Бой в весе до 57 кг станет главным событием пятого этапа Prime Selection-2017, который пройдет 15 июня в Краснодаре .

По словам промоутера Алексея Яценко, в предстоящем противостоянии россиянин однозначно не будет фаворитом, для победы ему необходимо "прыгнуть выше своей головы". "Бразилец – самый серьезный соперник на пути Шаматавы. Гога сам давно хочет пройти это испытание – получить оппонента, который бы потенциально был намного сильнее его. Он его получил! Сейчас он настраивается на этот бой, как на последний. В активе 30-летнего бразильца 18 побед, 11 нокаутом. Джованни да Сильва Сантос не имеет слабых точек, одинаково хорошо применяет приемы борьбы и отлично защищается в партере и в стойке. Гоге будет очень непросто. Однозначно, бразилец бесспорный фаворит в этом бою. Теперь все зависит от того, что готов Шаматава сделать ради пояса чемпиона мира", – прокомментировал Яценко.