Шаматава победил Оливейру техническим нокаутом

Российский боец Гога Шаматава одержал победу над бразильцем Реймисоном Бруно Соуза де Оливейрой, завоевав титул чемпиона мира в наилегчайшем весе (до 57 кг). Поединок прошел в рамках турнира PrimeSelection: Ночь чемпионов в Краснодаре.

Во втором раунде южноамериканец пропустил несколько ударов, после чего отказался от продолжения борьбы. Россиянину была присуждена победа техническим нокаутом.

Отметим, что встреча между Шаматавой и Оливейрой должна была состояться 15 июня, но в день боя россиянин с диагнозом пневмомедиастинум был доставлен в реанимацию в Краснодаре.

После этого поединка в активе российского бойца десять побед и три поражения в ММА.