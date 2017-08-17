Шаматава и Оливейра показали равный вес, Амосов перевесил Оливейру

Российский боец Гога Шаматава и бразилец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра показали одинаковый вес (57 килограммов) на официальной процедуре взвешивания перед боем за титул чемпиона мира. Поединок пройдет 18 августа в Краснодаре в мейн-карде турнира PrimeSelection: Ночь чемпионов.

Титульная встреча была запланирована на 15 июня, однако в день боя россиянин с диагнозом пневмомедиастинум был доставлен в реанимацию в Краснодаре.

Участник второго главного боя 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов оказался тяжелее оппонента - (77 килограммов), в то время как его соперник, представитель команды Team Maldonado Натан де Оливейра потянул на 76,4 килограмма.