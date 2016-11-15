Сергей Пикульский: "Техника Нурмагомедова несовершенна"

Тренер бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Сергей Пикульский в интервью "СЭ" отметил, что не знает, будет ли ирландец проводить бой с Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, Макгрегор значительно превосходит россиянина.

– Честно, я не знаю с кем и когда будет следующий бой Конора. Пока что ждем предложения от UFC. Что касается Нурмагомедова – все говорят, что у него очень сильная борьба. Но я, как профессионал, могу сказать, что если внимательно разобрать его технику, то она несовершенна. Я смотрел его выступления как борца в любительском спорте. При этом отмечу, что в клетке во время боев ММА у него получается связывать соперников лучше, чем на традиционном борцовском ковре. Но ему будет сложно навязать свой бой Макгрегору, потому что у ирландца очень длинные и сильные руки. Вообще, по физической силе Конор совсем не уступает Хабибу.

– В последнем бою Нурмагомедов пропустил несколько ударов слева от Майкла Джонсона, а это один из излюбленных ударов Макгрегора. Еще одно преимущество для Конора?

– У Майкла Джонсона практически нет борцовской школы, так что он плох в партере. Да и физически он мне показался каким-то слабеньким. Тем не менее в начале боя против Хабиба он действительно несколько раз хорошо попал. Конор при этом бьет жестче и резче, чем Джонсон, а также умеет очень точно выбрать подходящий момент для атаки. Конор будет стремиться использовать любую возможность пробить. (Сергей ФИШ)