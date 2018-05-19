Сергей Харитонов: "Уверен, что Емельяненко выиграет "Гран-при Bellator" без проблем"

24 мая в Санкт-Петербурге российская звезда ММА Сергей Харитонов выйдет в рейдж против "Череповецкого Гиганта" Антона Вязигина. Супер-бой станет главным событием турнира М-1 Challenge 92, который пройдет в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. В интервью Харитонов рассказал, что гостей экономического форума ожидает на М-1 Арене настоящая зрелищная рубка, к которой он морально подготовился в горном уединении.

– Расскажите про подготовку к бою 24 мая, кто входит в вашу команду?

– В этот раз готовлюсь на высоте 3000 метров над уровнем моря в Приэльбрусье. Специально ушел в горы от суеты, чтобы побыть наедине с природой и сконцентрироваться на функциональной подготовке. Кислородное голодание само по себе полезно для организма. Задача – продышаться и восстановить силы горным воздухом. Тренировочный лагерь проходит отлично. В моей помогают готовиться спарринг-партнеры Азамат Мурзаканов и Денис Гончаренок. Также еще много хороших ребят с нами тренируются.

- Изучали бои соперника, у которого много побед одержано нокаутами, готовы идти с "Череповецкий Гигантом" в рубку?

– Соперник молодой, перспективный, мотивированный и бьющий. Буду действовать по обстоятельствам и готовлюсь к любому развитию событий. Попаду в партер, значит буду бороться. Если Вязигин пойдет в размен, то значит буду рубиться. Последнее будет идеальным для меня. Есть несколько тактических планов, все зависит от того, как будет складываться бой.

– Какие прогнозы на полуфинальный бой Федора Емельяненко с Челом Сонненом?

– Думаю, что "восьмерку" супертяжей изначально задумывали под Федора. Поэтому уверен, что Емельяненко выиграет "Гран-при Bellator" без проблем!