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Сергей Харитонов – о нокауте Шлеменко: "Что такого? Проигрыш и все. Нужен матч-реванш!"


Российский боец ММА Сергей Харитонов не видит никакой трагедии в поражении Александра Шлеменко от Бруно Силвы на турнире  М-1 Challenge 93. Бразилец одержал досрочную победу нокаутом.

- Возможно, Александр подошел к этому бою не в очень хорошей форме. Сам он говорит, что недооценил соперника, - сказал Харитонов. – Это же спорт – ситуация обычная: все проигрывают. Главное для Александра сейчас - собраться и в бой! Нужен матч-реванш обязательно! Думаю, что рефери не остановил бы бой раньше, если бы Шлеменко не проиграл. Что такого? Это проигрыш и все.

Напомним, у Шлеменко продолжает действовать контракт с Bellator, согласно которому он должен провести в этом промоушне еще один бой. (Игорь НОВИКОВ)

Укротитель шторма. Силва нокаутировал Шлеменко

 

 

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