Сергей Харитонов – о нокауте Шлеменко: "Что такого? Проигрыш и все. Нужен матч-реванш!"

Российский боец ММА Сергей Харитонов не видит никакой трагедии в поражении Александра Шлеменко от Бруно Силвы на турнире М-1 Challenge 93. Бразилец одержал досрочную победу нокаутом.

- Возможно, Александр подошел к этому бою не в очень хорошей форме. Сам он говорит, что недооценил соперника, - сказал Харитонов. – Это же спорт – ситуация обычная: все проигрывают. Главное для Александра сейчас - собраться и в бой! Нужен матч-реванш обязательно! Думаю, что рефери не остановил бы бой раньше, если бы Шлеменко не проиграл. Что такого? Это проигрыш и все.

Напомним, у Шлеменко продолжает действовать контракт с Bellator, согласно которому он должен провести в этом промоушне еще один бой. (Игорь НОВИКОВ)

Укротитель шторма. Силва нокаутировал Шлеменко